Sorrento primo consiglio senza Mario Gargiulo che prepara una “sorpresa”. Ponticorvo difesa di facciata

Sorrento. Consiglio comunale normale nella Città del Tasso, parliamo di orari e di giorni. Il tre aprile, martedì dopo la Settimana Santa, e alle 17, è un punto a favore dell’amministrazione di Giuseppe Cuomo. Da condannare, e duramente, le scelte scellerate di Massa Lubrense e Piano di Sorrento, fare il consiglio comunale il venerdì santo è qualcosa di aberrante, visto che, forse lo si ignora, conseguenze non ve n’erano. Anzi l’amministrazione Iaccarino di Piano ha fatto talmente un pasticcio da arrivare dalle nove di mattina alle 21, con nervi tesi, scontri fra Antonio d’Aniello e Mario Russo, e amministratori che hanno saltato le processioni. La cosa più grave , secondo noi, è poi la impossibilità di partecipare a consigli del genere. Unica pecca per Sorrento , dal punto di vista mediatico, è quella che non si registra su you tube, come fanno molti comuni più evoluti, il consiglio comunale, anche per non dare adito ad interpretazioni.. Non si capisce perchè non farlo, questo sarebbe davvero l’unico modo per permettere ai cittadini di partecipare e vivere la vita democratica del paese, rivedersi in video le discussioni dei consigli comunali. Basta salvare la diretta ed il gioco è fatto, senza costi supplementari visto che dovrebbe essere un servizio compreso.

Comunque è stato il primo consiglio comunale senza Mario Gargiulo, fuori dalla Giunta, ma anche dal consesso istituzionale che rappresenta la Città, presenti invece i consiglieri del suo gruppo “Il Ponte”. A intervenire Mariano Ponticorvo che fa una difesa che si potrebbe definire di “facciata”. Ponticorvo ha detto “Mario Gargiulo è il nostro assessore”, per dire che non verrà sostituito da altri del gruppo, ma poi si mettono a votare a favore dei provvedimenti invece di astenersi almeno. Scelte che lasciano sicuramente un pò perplessi. E Mario Gargiulo? Posta una bella foto con l’ uovo di Pasqua e annuncia una sorpresa, sornione.. una foto giusto per o voleva dire qualcosa? Mantiene comunque il totale silenzio sulla vicenda. Intanto L’asse con Marco Fiorentino , dato per certo dagli opinionisti, per l’entrata in Giunta di un suo uomo, è stato smentito , di nuovo , dai diretti interessati.. Ma sappiamo bene le smentite che valore hanno rispetto ai fatti. Staremo a vedere.. Mentre si aspettando ancora le deleghe agli assessori e l’eventuale new entry in Giunta ecco gli argomenti all’ordine del giorno che sono stati votati.

03/04/2018 Ore 17:00

Approvazione verbali di Consiglio Comunale dal n. 1 al n. 14 del 2018;

Ratifica delibera di Giunta Municipale n. 27 del 7/02/2018 ad oggetto: “Variazione di bilancio di previsione esercizio finanziario 2018”;

Art. 3 comma 55, L.n. 244/2007 e successive modifiche ed integrazioni. Programma degli incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione per l’anno 2018 – Approvazione;

Regolamento del Collegio dei Revisori dei Conti;

Riconoscimento del debito fuori bilancio regolarizzazione contabile atto di pignoramento avv. Natascia Roy;

Riconoscimento debito fuori bilancio sentenza giudice di pace n. 1796/2017 – Cacace Maria Rosaria/Comune di Sorrento – Liquidazione danno e spese di giudizio;;

Riconoscimento di n. 2 debiti fuori bilancio relativi a pagamenti in merito alle contravvenzioni al Codice della strada – Sentenza n. 1461/2017 – GDP di Sorrento – Giudizio Sorrento Select Travel & Tours – avv. Carolina Maresca – Sentenza n. 2226/2017 – GDP di Sorrento – Giudizio Sessa/D’Alessio – Studio legale ; associato Pane& Di Mauro;

Riconoscimento del debito fuori bilancio liquidazione parcella avv. Gianfranco D’Esposito – Corte d’Appello di Napoli Comune c/Starita Salvatore;

Riconoscimento del debito fuori bilancio liquidazione parcella a saldo avv. Giuseppe Parascandolo – Cassazione Penale Comune c/Donnarumma ed altri;

Riconoscimento debito fuori bilancio sentenza giudice di pace n.3203/2017 – Apuzzo Rosa/Comune di Sorrento – Liquidazione danno e spese di giudizio;

Riconoscimento del debito fuori bilancio liquidazione parcella avv. Umberto Nudo – Tribunale di Torre Annunziata arch. Alfano Giovanni c/Comune;

Riconoscimento del debito fuori bilancio liquidazione parcella a saldo avv. Carlo Cafiero – Sentenza Corte di appello n. 3262/2016;

Riconoscimento debito fuori bilancio – Sentenza Tribunale di Torre Annunziata n. 139/2018 – De Gregorio Carmela /Comune di Sorrento – Liquidazione danno e spese di giudizio;

Riconoscimento debito fuori bilancio – Sentenza giudice di pace n. 10/2018 – Roga Gerardo/ Comune di Sorrento – Liquidazione danno e spese di giudizio;

Riconoscimento debito fuori bilancio – Sentenza giudice di pace n. 51/2018 – Mastellone Giovanni/ Comune di Sorrento – Liquidazione danno e spese di giudizio;

Riconoscimento del debito fuori bilancio liquidazione spese di lite Sentenza TAR n. 926/2018 Casola Giovanni c/Comune;

Riconoscimento del debito fuori bilancio liquidazione spese di lite e compensi ordinanze n. 650/2018 e n. 644/2018 Tribunale di Napoli avv. Gherardo Bardi c/Comune;

Riconoscimento del debito fuori bilancio liquidazione parcella avv. Elisabetta Masturzo – Tar Russo Vincenzo c/Comune;

Riconoscimento di n. 2 debiti fuori bilancio relativi a pagamenti in merito alle contravvenzioni al Codice della strada – Sentenza n. 3621/2017 – GDP di Sorrento – Giudizio Maglio Ada – Studio legale associato Pane & Di Mauro – Sentenza n. 3618/2017 – GDP di Sorrento – Giudizio Elefante Maria – Studio legale avv.ti Lucenteforte Giovanni/Russo Christian;

Riconoscimento del debito fuori bilancio liquidazione parcella avv. Aldo Starace – contenzioso Comune c/Coop. Serena.

