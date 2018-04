Sorrento-Positano 10 euro con la Sita: le lamentele dei turisti

Due turiste straniere, che da Sorrento dovevano raggiungere una amica a Positano, hanno viaggiato su un bus Sita con un titolo giornaliero da 10 euro. Questo è quanto stato raccontato a Positanonews, lamentando la presenza di banchetti alla fermata Sita di Sorrento, che propinano agli ignari turisti biglietti per raggiungere tutti i paesi della Costiera, dalla durata di 24 ore (si presume che siano titoli di viaggio Costierasita, nda) e dal costo di 10 euro: le nostre malcapitate hanno anche riferito di essere dirette a Positano, ma sono state invitate ad acquistare questa tipologia di biglietti. Non sappiamo esattamente cosa accade sulla fermata del bus, ma attraverso questa lamentela ci viene riferito che si rivendono titoli che non sono obbligatori per la sola corsa Sorrento-Positano, che in realtà costerebbe molto di meno (circa 2 euro).