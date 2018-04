Sorrento e San Vito Positano si sono sfidate nella semifinale della fase regionale del campionato Juniores. Il Sorrento va nella finale delle migliori in Campania il 2 maggio con il San Giorgio che ha battuto 4 – 1 il Mondragone, ma il San Vito Positano del Mister Marco Attanasio esce a testa alta , la squadra della Costiera amalfitana è fra le migliori della Regione nel settore giovanile ed ha sfiorato per poco il colpaccio . Ora per le grandi non finisce qui, domenica il Sorrento sfiderà ad Avellino l’ Agropoli per la serie D e il San Vito Positano invece deve fare i play out per la salvezza. In bocca al lupo a entrambi

CRONACA

31º

33 secondo tempo segna Luigi Esposito nella mischia insacca, poi una partita infuocata che vede due espulsioni per la squadra della Costa d’ Amalfi e una espulsione per i rossoneri .



Bellissima partita e bravi ragazzi



Ecco il commento del mister Marco Attanasio



“Siate realisti, chiedete l’impossibile….” (Che Guevara)Semifinale play off Under 18

SORRENTO-S.VITO POSITANO 2-1 Ci abbiamo provato a prenderci “l ‘Impossibile”…lo abbiamo sfiorato e sicuramente per quello espresso…oggi forse avremmo meritato noi.Ma la nostra lunga corsa termina allo Stadio Italia… onore ai miei ragazzi…mi avete dato tanto…orgoglioso di avervi avuto…allenato e vistovi gioire tante volte….GRAZIE RAGAZZI SIETE STATI CAPACI DI FAR INNAMORARE LA GENTE DI VOI!!! Il commento del mister Antonio Guarracino “E’ una grande soddisfazione, un premio per questi ragazzi che fa il paio con il traguardo raggiunto dall’Under 17 e quello raggiunto dalla prima squadra. Credo che nel corso della stagione la nostra juniores sia quella che ha fatto meglio, ora col San Giorgio proveremo a dire la nostra, sono certo che sarà una bella partita ma è chiaro che loro lavorano bene da anni – sottolinea il tecnico del Sorrento – affronteremo una squadra ben rodata, noi quest’anno abbiamo gettato le basi per fare un discorso molto simile, speriamo di riuscirci”.

Le formazioni ufficiali

SORRENTO: D’Auria, Di Gregorio, Mazzillo, Matino, Raimondi, Esposito L., Vitale, Ruocco, Esposito S., Falanga, Russo.

SAN VITO POSITANO: Di Leva, Esposito, Amita, Marino, Sicignano, Banco, Langella, Ruocco, Rapicano, Busabanca, Del Sorbo

Foto Fabio Fusco