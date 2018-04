Sorrento , Paolo Esposito del Caruso “Turismo sempre peggio, con più traffico e ristorazione e ricettività abusiva” . Paolo Esposito è un punto di riferimento della storica ristorazione della Penisola Sorrentina . Sono un pò di anni che lancia l’allarme per quella che è considerata la capitale del turismo della Campania , rilanciato dai media come ai colleghi della stampa Il Mattino, Metropolis Sorrento il turismo di qualità è al collasso. E questo lo si vede ad ogni chiusi, ma si può fare ancora qualcosa.

Abbiamo sentito anche altri ristoratori e operatori sopratutto il traffico è viene visto come un grosso problema “Troppi autobus, pensiamo tipo a chi viene da Massa Lubrense a Sorrento li trova dappertutto pronti per andare a fare escursioni a Pompei o in Costiera amalfitana ”

C’è anche un inflazionamento della ricettività extralberghiera anche abusiva se si pensa che non si trova neanche una camera libera e un affitto vale come oro , come ci conferma l’affermata agenzia Progetto Casa Immobiliare “Non si riescono a trovare case da affittare eppure abbiamo decine di richieste – dice Paola d’ Esposito -, è davvero un problema anche per le famiglie degli stessi sorrentini che rischiano di non trovare più case..”

Insomma case occupate da tutti e spuntano ristoranti “C’è anche chi fa ristorazione abusiva ed anche vicino a chi ha un ristorante in regola con punti chiari, noi abbiamo fatto menu differenziati, per esempio col pesce fresco che costa di più rispetto a quello congelato..”

“In effetti – ci spiega un altro ristoratore -, c’è chi riesce a fare ristorazione ovunque , anche nei bar dove si trova l’escamotage legale, per esempio è permesso di far ristorazione da asporto”

Quale altra contestazione fa? “Che a Sorrento si praticano prezzi sempre più bassi, ci mettiamo tutti diciamolo pure a fare una politica differenziale a seconda delle occasioni..” Che significa? “Significa che si accettano menu a 15 euro e camere che se non si ha il pienone si svendono , cosi che trovi chi paghe centinaia di euro di più di un altro nello stesso albergo..”

Cosa fare? “Evitare l’arrivo di troppa gente e selezionare, questo migliorerebbe anche la qualità della vita e del traffico, siamo praticamente al collasso..” Cosa fare per il traffico? “Targhe alterne, impedire ai bus turistici di arrivare sin dentro la città, bisogna fare qualcosa , così non si vive..” Alla fine cosa bisogna fare? “Intanto pensiamo a togliere il traffico e migliorare la qualità alzando il prezzo, alzando la soglia diminuisce anche l’afflusso e Sorrento diventa una città migliore dal punto di vista turistico, cominciamo da questo poi bisogna pensare anche ad altro”

Il traffico è un grosso problema “Quando io ho proposto di mettere la polizia a Seiano di Vico Equense per fare controlli dopo Castellammare di Stabia nessuno mi ha preso sul serio, sarebbe servito anche a far da deterrente ai delinquenti che vogliono venire qui oltre a decongestionare il traffico… Basta con questi afflussi indiscriminati per terra, usiamo la circumvesuviana come un tram e le vie del mare da Napoli che a Pasqua ci hanno messo in difficoltà perchè non c’erano..”

Usciamo da qui e il sabato notte Piazza Tasso è terra di nessuno , come Positanonews ha documentato, mentre il Corso Italia è ancora un cantiere e l’amminstrazione Cuomo spaccata con una Giunta ancora senza deleghe..

C’è qualcosa che non va