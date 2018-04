Scatti in versione dark per Paola Torrente a Bagni Regina della Giovanna, tra la bellissima conca in cui si respira l’antichità romana e il mare di Sorrento. Paola Torrente, 23enne angrese e Miss Italia Curvy 2016, di recente si è divisa tra Londra e la sua terra natia, la Campania, dove è un habitué della Costiera Amalfitana e la Penisola Sorrentina.

La bella miss e modella curvy, ha pubblicato di recente sul proprio profilo Instagram favolosi con lo sfondo del mare, in una mise da diva in nero, confezionata dal brand made in Italy Viola by pullover e intimi Yamamay. L’autore degli affascinanti scatti è stato il fotografo stabiese Claudio Di Capua. La Torrente in questo photoshoot ricorda molto le attrici e le modelle che varcavano le località della penisola negli anni ’40 e ’50.