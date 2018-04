Sorrento Ospedale parte anche una raccolta fondi, ma occorre di più. L’ospedale unico che fine ha fatto?

Sorrento. Ieri mentre seguivamo l’ennesimo episodio di cronaca su Positanonews, un incidente a Piazza Lauro, una donna investita, l’ambulanza che doveva farsi il giro di Via degli Aranci due volte per portarla a poche decine di metri, insomma la sofferenza quotidiana di Sorrento soffocata dal caos traffico e viabilità, ci siamo fermati un attimo nel bar Chococris a colloquio con Gaetano Mastellone, una “mente” dell’economia non solo della penisola sorrentina , una risorsa non valorizzata e utilizzata dalle istituzioni “Parlo troppo..” , ci dice. Eppure nella politica ci vorrebbero i “Think tank” , all’estero funzionano , qui invece si preferisce navigare a vista. “L’Ospedale e l’assistenza sanitaria sono fondamentali per un buon biglietto da visita per il turismo, oltre che per salvare la vita. Noi viviamo una sanità disagiata e la politica non fa nulla”

Le amministrazioni della Penisola Sorrentina vivono di proclami . Ogni tanto fanno qualche iniziativa come quella di «SosSalviamo l’ospedale di Sorrento», la raccolta di fondi promossa dalla Fondazione Sorrento, d’intesa con i sindaci della Costiera e l’Asl Napoli 3 Sud, attraverso la piattaforma Meridonare. Una raccolta fondi per le facciate dell’ospedale ed interventi di riqualificazione , partita grazie all’iper attivo Gaetano Milano, che con la sua presidenza ha dato una svolta in positivo a Villa Fiorentino e a Marco Musella presidente della Maridonare. Gaetano Milano è un’altra di quelle menti pensanti che ha svolto anche un ruolo politico importante nella città del Tasso come assessore al turismo

Una riflessione è d’obbligo, da una parte gli amministratori locali che si trovano spiazzati e impreparati, dall’altra le località turistiche, usate dalla Regione Campania come vanto, abbandonate a se stesse per i serivizi, in primis la sanità. Indescrivibile quello che succede all’ospedale Capilupi di Capri, di cui pure Positanonews si occupa, sembra un film dell’orrore. Mentre la Costiera amalfitana soffre di “desertificazione” dei servizi sanitari e pur essendo della provincia di Salerno da Positano e Praiano si rivolgono a Sorrento.

A questo punto la Penisola Sorrentina dovrebbe avere una svolta. Occorre di più. Una struttura complessa e moderna, centrale rispetto all’attuale ospedale , dotata di tutti i servizi e anche di eliporto. L’idea di Vincenzo Iaccarino, da molti bollata come una “fantasia”, è andata avanti e potrebbe avere tutti i requisiti per essere realizzata in quel di Sant’Agnello. Anzi si continua a pensarci per cercare di superare le problematiche. L’idea era quella di vendere le strutture di Sorrento e Vico Equense per trovare i fondi, ma apriti cielo. I campanilismi prevalgono, ospedali nati storicamente per motivi politici ora diventano una esigenza, invece di farne uno mediocre per ogni paese perchè non ne facciamo uno di eccellenza mondiale in tutta l’area? Perchè andiamo avanti a rattoppare l’esistente, sicuramente a migliorarlo, invece di osare e realizzare un ospedale degno di tutto il comprensorio turistico sorrentino-amalfitano?

Intanto è indecente che l’ Ospedale si trovi in queste condizioni, non solo estetiche e strutturali, ma anche con problemi interni, la collocazione fra i piani delle aree a volte legate a scelte interne più che funzionali, al personale ridotto e alla mancata preparazione al mega afflusso dovuto al turismo, e bene si fa a cercare una soluzione immediata e nel concreto. Però sarebbe il caso di ripensare la sanità in Penisola Sorrentina in generale dotandola di una nuova struttura degna di questo nome.