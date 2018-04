Sorrento ordinanza per i parcheggi stagionali , ma non risolve il problema traffico

Sorrento . Tentare di ridurre il peso del traffico consentendo l’apertura di aree di sosta a carattere stagionale, questa la ratio dell’ordinanza emanata dal sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo, per individuare gli spazi che durante i mesi estivi possono essere destinati a parcheggio. Il provvedimento, che fino a qualche anno fa veniva emanato dal prefetto di Napoli, nasce dalla necessità di decongestionare, per quanto possibile, la mobilità, garantendo la presenza nel territorio cittadino di più spazi dove lasciare tanto le auto, quanto i bus turistici, anche tenendo conto del fatto che, come spiega lo stesso primo cittadino, «il blocco prolungato del traffico veicolare può anche essere pregiudizievole per eventuali operazioni di emergenza e soccorso».

La decisione di reperire altri parcheggi oltre quelli pubblici e privati autorizzati ad operare tutto l’anno, scaturisce anche dalla convinzione che «l’inadeguatezza di aree di sosta, anche solo provvisorie o temporanee, specie nelle zone normalmente utilizzate per la balneazione, obbliga i vacanzieri e turisti in genere a girovagare con i propri veicoli per il territorio cittadino in cerca di uno spazio idoneo, contribuendo ad elevare l’inquinamento acustico ed atmosferico».

L’ordinanza, pertanto, dispone che i parcheggi a carattere stagionale potranno essere operativi esclusivamente nel periodo compreso tra il Primo maggio ed il 26 ottobre 2018. Il provvedimento stabilisce che devono essere comunque «aree che, per quanto attestato dal comando della polizia municipale, siano idonee e necessarie ad evitare ricadute negative del flusso veicolare esistente durante il periodo estivo sull’ordine e la sicurezza pubblica e fermo restando il rispetto dello stato dei luoghi e dell’ambiente e, in ogni caso, senza modificare la situazione preesistente e senza alcun intervento edilizio».

I proprietari dei suoli che abbiano tali caratteristiche e che siano interessati all’apertura di un’area di sosta estiva, possono inviare una comunicazione al Comune di Sorrento, più esattamente all’ufficio Attività produttive, notificando l’apertura del parcheggio, sempre nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti. Non si esclude, inoltre, che nei prossimi giorni analoghi provvedimenti possano essere adottati anche da altre amministrazioni della costiera sorrentina.

Ma non si risolve cosi il problema del traffico. Anzi ci saranno ancora piu auto in circolazione, se non si contingenta il traffico e non si tolgono gli autobus magari limitandoli in certe fasce orarie o senso di circolazione la penisola sara destinata a soffocare. Qualcuno dice facciamo altre strade, tipo quella del cimitero. Ma e l esistente da sistemare. Pensiamo ai collegamenti di Casa Nocillo con la Raffaele Bosco e poi mentre si pensa a fare nuove strade, solo per far arricchire tecnici e ditte, ci si dimentica che la Statale a Meta ancora e chiusa..