Sorrento, operazione della Guardia di Finanza: sequestrate più di 150 nasse a Marina Piccola

Operazione della Guardia di Finanza, nucleo sommozzatori, questa mattina a Sorrento. In zona Marina Piccola, dopo un’operazione di perlustrazione dei fondali marini, sono state ritrovate e sequestrate oltre 150 nasse. Di conseguenza sono scattate denunce a carico di ignoti per pesca in zone vietate. Le stesse verranno distrutte.

Questo intervento rientra nella serie di operazioni che sono state programmate sul territorio che hanno reso felice anche e soprattutto il consigliere comunale delegato all’Ambiente Luigi di Prisco. Lo stesso, qualche giorno fa, era stato impegnato nella pulizia degli arenili pubblici di Marina Piccola e Marina Grande, mentre si attende la grande pulizia dei fondali in programma sabato 14 aprile.

“Ringraziamo tutte le forze dell’ordine per la costante attenzione che svolgono sul nostro territorio -ha commentato Di Prisco-e in questo caso specifico mi preme ringraziare il Nucleo Sommozzatori della Guardia di Finanza e la stazione navale di Napoli il quale durante il monitoraggio del mare hanno rimosso 150 nasse abbandonate che creavano numerosi disagi all’ecosistema marino”.