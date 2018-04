Sorrento oggi lo spareggio con l’Agropoli. Guarracino: “Siamo carichi per un sogno chiamato serie D”

Sorrento oggi lo spareggio con l’Agropoli alle 16 sul campo neutro di Avellino su Positanonews faremo una diretta coi nostri collaboratori, la redazione Penisola sorrentina e Positanonews Sport vicino ai rossoneri sentiamo il mister Antonio Guarracino: “Siamo carichi per un sogno chiamato serie D” Gran fermento in città a Sorrento per la sfida che vale il salto di categoria: “Il sogno chiamato serie D!”

La sede scelta, lo stupendo scenario del Partenio di Avellino, dista 100 km da Sorrento, quasi due ore di questi tempi, quindi purtroppo il numero di sostenitori rossoneri sarà condizionato anche da questo aspetto. Ma la febbre cresce, tutti gli affezionati ai colori rossoneri non faranno mancare il sostegno ed il calore ai ragazzi che finora, contro ogni previsione, si sono guadagnati a suon di prestazioni e risultati questa opportunità di volare nel campionato nazionale dilettanti.

Tutto pronto. Carichi al punto giusto. Non resta che pedalare e buttare il cuore oltre l’ostacolo per i giovani di mister Guarracino. La società è già soddisfatta di quello fatto finora dalla troupe rossonera, già in finale con la categoria juniores ed in semifinale per il titolo under 17. Un’annata meravigliosa che aspetta solamente il risultato più importante: LA SERIE D.