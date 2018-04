Sorrento, nasce la pizzeria “Lieve”

Sorrento inaugura la Pizzeria gourmet Lieve con le sue 24 – 48 ore di lievitazione ed impasti con 4 farine diverse iniziando dalla farina 1 per finire con quella al grano saraceno. Nata da un idea della famiglia Fumo e da un esigenza di un utenza che si fa sentire sempre di più. Trova spazio a Sorrento che ha un pubblico attento ed un turismo selezionato . Si trovano a via degli Aranci 13. Complimenti anche al architettura “glamour” di classe curata con il gusto personale del Architetto di famiglia Stefania Porcelli. Complimenti a tutti, da Positano news. Un modo nuovo di concepire la pizza, con impasti leggerissimi, aromatizzati da sapori insoliti e abbinamenti audaci. La pizzeria potrebbe affermarsi come una colonna portante del settore sul territorio. Inoltre, il ristorante è provvisto anche di giardino.

“Siamo delle persone che amano il mare, da napoletani doc (vomero) abbiamo sempre apprezzato la penisola sorrentina, il buon cibo e il far star bene le persone. Sorrento è come punto di partenza per un progetto che vuole ampliarsi ed espandersi in altre città’ italiane” ecco cosa ci dice il proprietario, continua dicendo:

“Dopo l’incontro avvenuto con il maestro panificatore/pizzaiolo Salvatore Ventriglia abbiamo cercato di realizzare un prodotto altamente digeribile, cercando di far emergere i sapori del grano di un tempo attraverso tecniche di impasto specifiche.

Soprattutto utilizziamo farine non facilmente panificabili, abbinando una qualità’ di ingredienti superiori alla media riuscendo cosi a creare un connubio di sapori in grado di soddisfare il palato delle persone più’ esigenti.”

Il tutto corredato da un buon servizio e da un personale estremamente educato e veloce.