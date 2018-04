Sorrento, nasce la pizzeria “Lieve”: inaugurazione quest’oggi alle ore 18

Tutto pronto per l’inaugurazione prevista quest’oggi alle ore 18 a Sorrento, in via degli Aranci numero 13. E’ nata, infatti, da un’idea dei fratelli Fumo il nuovo ristorante Pizzeria “Lieve“. Un modo nuovo di concepire la pizza, con impasti leggerissimi, aromatizzati da sapori insoliti e abbinamenti audaci. La pizzeria potrebbe affermarsi come una colonna portante del settore sul territorio. Inoltre, il ristorante è provvisto anche di giardino.