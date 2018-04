Sorrento – Napoli nuovo sciopero della circumvesuviana REVOCATO

AGGIORNAMENTO DELLE 19: LO SCIOPERO E’ STATO REVOCATO. TUTTI I SERVIZI EAV, SU GOMMA E SU ROTAIA, SARANNO GARANTITI REGOLARMENTE.

Sorrento – Napoli nuovo sciopero della circumvesuviana contro l’EAV indetto dal sindacato Confail. Dalle 9 alle 13 si fermano, dunque, le corse in Circumvesuviana, Circumflegrea, Cumana e Metrocampania Nordest: rischiano soprattutto i pendolari, costretti a trovare alternative alle corse del mattino. Nello specifico, in Circumvesuviana le ultime corse per Napoli da Sorrento, Sarno, Baiano, Poggiomarino e Acerra partiranno tra le 8,16 e le 8,52. L’ultima navetta da San Giorgio per il Centro direzionale partirà alle 8,49. Poi il blackout fino alle 13, quando le corse riprenderanno dal terminal di Porta Nolana con il treno delle 13.02 diretto a Sarno, delle 13,04 per Acerra, delle 13,09 per Sorrento e via via tutti gli altri. Problemi, naturalmente, anche per il tragitto inverso: gli ultimi treni in partenza da Napoli per la provincia ci saranno tra le 8,02 e le 8,41. Sulle linee flegree, cioè Cumana e Circumflegrea, le ultime partenze da Montesanto per Torregaveta e Licola ci saranno alle 8,01 e alle 8,03. L’ultimo treno da Licola verso Montesanto ci sarà, invece, alle 8,43 e da Torregaveta verso Montesanto alle 8,40. Il servizio riprenderà soltanto alle 13,27 (orario del primo treno da Fuorigrotta verso Torregaveta). Disagi nella stessa fascia oraria anche per i viaggiatori diretti a Benevento e Piedimonte Matese con la linea Metrocampania Nordest. Quello di domani sarà il secondo sciopero della Confail dopo quello del 21 marzo, quando aderirono 60 lavoratori (secondo i dati Eav, che però il sindacato contestò) che tuttavia riuscirono a bloccare l’intero servizio per tutta la mattinata. Dopo quella protesta e le polemiche conseguenti, Confail proclamò un’altra astensione, inizialmente fissata al 6 aprile e poi slittata a domani per volere della commissione di garanzia sugli scioperi, che lo aveva giudicato troppo vicino alle vacanze di Pasqua

Sorrento – Napoli nuovo sciopero della circumvesuviana REVOCATO