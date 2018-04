Sorrento, Memorial “Calciamo Insieme”: vince l’Istituto “San Paolo” -FOTO/VIDEO

Si è svolto quest’oggi il Memorial “Calciamo Insieme” presso il Campo Italia a Sorrento. Presenti tutti i licei e istituti della Penisola Sorrentina che hanno dato vita ad uno spettacolo davvero suggestivo ed emozionante. Noi di Positanonews abbiamo seguito la fantastica 15esima edizione del memorial.

Un evento che ricorre ogni anno per ricordare giovani scomparsi come Mauro Di Maio, Vincenzo Arma, Alessandro Persico e Cristiano Gargiulo, ma anche per far riflettere i ragazzi di oggi sui valori della vita, tanto più attuale oggi dopo le ultime tragedie di cui ci siamo occupati.

Al torneo hanno preso parte gli studenti degli istituti scolastici superiori “San Paolo” di Sorrento; “Nino Bixio” di Piano di Sorrento; “Gaetano Salvemini” di Sorrento; “Publio Virgilio Marone” di Meta e “Marconi Galilei” di Vico Equense. Ad aggiudicarsi la vittoria è stato l’Istituto “San Paolo” di Sorrento, nonostante probabilmente il Salvemini fosse favorito.