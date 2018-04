Sorrento Marina Grande terra di nessuno a dirlo Luigi Garbo con un post::: SICCOME AMO SORRENTO ED IN MODO PARTICOLARE MARINA GRANDE, NON MI NASCONDO DIETRO A PSEUDOMINI – NON HO PAURA DI METTERCI LA FACCIA – APPREZZO MOLTO LE ESTERNAZIONI DI “PAPEL O’ MARENAR NCAZZAT”, MA CON BUONA PACE DI CHI LO PENSA NON SONO IO, IN VERITÀ MI DISPIACE ANCHE UN PO!

DETTA QUESTO, VI PRESENTO:

Il Gran Parking “Marina Grande”, il grande miraggio di un po d’ordine è di quiete!

Comando vigili “batti un colpo”.

Non è colpa ne dei residenti (tranne un paio di furbetti), che da molti anni con grande sacrifico e senso civico osservano la ZTL, ne tanto meno dei ristoratori che non fanno certo i parcheggiatori.

La colpa è di un’amministrazione lontana dalla realtà dei luoghi, oltre ad un inefficiente corpo dei vigili, non dei vigili in quanto tali (che pure sopportano e subiscono), ma del loro comando e dell’assessorato di riferimento, tra l’altro scoperto da tempo.

In fine, ma ci sarebbe ancora tanto da dire, la ZTL partirebbe il 1 giugno, tardissimo per l’afflusso che sopporta la Marina Grande, essa dovrebbe iniziare almeno il 1 maggio, se non prima (tra un paio di giorni nemmeno oso immagginare cosa ci sarà alla Marina con i vacanzieri de ponte).

Comunque, anche con l’entrata in vigore della ZTL il caos non cessa, in quanto il controllo non copre tutta la giornata, la mattina ed il pomeriggio una baraonda di pulmini e non solo.

L’amministrazione comunale dovrebbe istituire una speciale delega per le Marine – anche la Piccola ha i suoi problemi – in un paese ben amministrato a Marina Grande si dovrebbe istituire una zona verde pedonale al 100% con fasce orarie per carico e scarico e commerciale, ma questo è una grossa utopia.