Sorrento , Marco Fiorentino “Con Cuomo niente accordi sottobanco, ne scioglimenti come Pannullo”

Sorrento. Sentiamo Marco Fiorentino capogruppo dell’opposizione che premette “Io le cose le ho dette in consiglio comunale e si potrebbe seguirlo e riprendere i miei come gli altri interventi, sono stato molto chiaro”. Gli facciamo notare che Sorrento, a differenza di altri comuni , non da la possibilità ai cittadini di rivedersi i consigli comunali su You Tube, Positanonews ha chiesto che almeno si adeguasse a realtà limitrofe come Piano di Sorrento e Massa Lubrense, una città così importante potrebbe evolversi nella comunicazione coi new media, ma sicuramente lo farà prima o poi “Certamente chiederemo che venga fatto, ma intanto io sono disponibile sempre a qualsiasi intervista con chiunque, nei limiti delle cose che so”. Gli chiediamo dell’accordo con Peppino Cuomo, il sindaco ha preso un suo candidato come assessore “E’ vero, ma è stato anche un suo candidato in passato. Poi ha spiegato bene perchè lo ha scelto” Dunque nessun accordo? “Nessun accordo sottobanco, io rispetto le istituzioni” Va bene, ma ora non potrebbe pensare di fare come a Castellammare di Stabia dove le opposizioni sono andate dal notaio con parte della maggioranza per far sciogliere il comune? “Non fa parte del mio modo di fare, io sono per il confronto istituzionale e aperto” Va bene ma che giudizio da di questa amministrazione? “E’ un fallimento” E perchè ha tolto Mario Gargiulo ? “Non entro nelle loro scelte, ma se il cambio di Giunta vuole dire un cambio di rotta e si dimostra che è così noi per l’interesse del paese siamo sempre disponibili”. Intanto lo lasciamo nelle sue faccende, dopo questo incontro causale, non organizzato, come qualcuno pensa ultimamente, semplicemente Positanonews lavora in strada ovunque e vive il territorio, e ringraziamo per la disponibilità. Continuando nei nostri appuntamenti quotidiani con la politica sorrentina, ricordando che Sorrento è una delle città più importanti della Campania e d’ Italia.