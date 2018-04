Sorrento le richieste di NCC arrivano ad 80 e a Sant’Agnello ne daranno altri 40 , Meta già è andata avanti mentre a Sorrento devono scremare per le quaranta autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente che il Comune di Sorrento ha deciso di mettere in palio con un apposito bando. L’iter partito nel 2015 si è concluso nei giorni scorsi quando la commissione esaminatrice ha finalmente reso nota la graduatoria finale per l’assegnazione delle licenze.

Alle prove hanno preso parte circa 550 candidati che hanno dovuto affrontare un colloquio. Poi al risultato così ottenuto sono stati aggiunti i punti relativi ai titoli posseduti. Al termine della complessa procedura la commissione ha stilato la classifica con 252 nomi. I primi 80 nei prossimi giorni si vedranno recapitare la raccomandata che li informa di essere posizionati in maniera idonea ad ottenere la licenza. Nel caso qualcuno dovesse rinunciare oppure non fosse in regola con le prescrizioni previste, si scorrerà la graduatoria fino ad assegnare le 80 autorizzazioni

A Sant’Agnello invece al via un nuovo bando dopo un iter durato anni…