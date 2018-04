Sorrento, le frecce tricolori sorvoleranno il Golfo per la prima volta

Sorrento sarà la prima tappa italiana degli Air Show delle Frecce Tricolori nel 2018. Sabato 28 aprile (ore 13.30), i cieli di Sorrento saranno animati dall’esibizione della pattuglia acrobatica aerea più famosa al mondo, appartenente al 313º Gruppo Addestramento Acrobatico dell’Aeronautica Militare Italiana. Questa speciale occasione, la prima in assoluto per la città, viene offerta dal convegno dell’Alis, l’Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile, in programma all’Hilton Sorrento Palace e patrocinato dal Comune di Sorrento.

La Pattuglia Acrobatica Nazionale farà splendere il tricolore sul Golfo di Sorrento con ben nove velivoli: con i suoi 58 anni di storia, le Frecce regaleranno emozioni uniche a cittadini e turisti dell’intera penisola sorrentina.