Sorrento, le frecce tricolori sorvoleranno il Golfo per la prima volta. Al ristorante Nettuno posto più spettacolare

Sorrento sarà la prima tappa italiana degli Air Show delle Frecce Tricolori nel 2018. Sabato 28 aprile (ore 13.30), i cieli di Sorrento saranno animati dall’esibizione della pattuglia acrobatica aerea più famosa al mondo, appartenente al 313º Gruppo Addestramento Acrobatico dell’Aeronautica Militare Italiana.

La Pattuglia Acrobatica Nazionale farà splendere il tricolore sul Golfo di Sorrento con ben nove velivoli: con i suoi 58 anni di storia, le Frecce regaleranno emozioni uniche a cittadini e turisti dell’intera penisola sorrentina.

Fra tutti i posti più belli ed esclusivi, il ristorante stabilimento balneare Nettuno offre la panoramica migliore e più spettacolare. Proprio al centro della Penisola sorrentina a Piano di Sorrento, sul pontile di Marina di Cassano sarà possibile pranzare e vedere questo meraviglioso spettacolo sul Golfo di Napoli.

Il ristorante facente parte del fantastico complesso balneare “Antino Bagno Nettuno” a Piano di Sorrento aprirà per le feste pasquali. Un modo per anticipare difatti l’estate e per poter godere di un panorama senza eguali e di una cucina di alto livello.

Il complesso, infatti, si affaccia su un magnifico e affascinante pontile e offre la possibilità di gustare pietanze assolutamente curiose, oltre alla classica cucina mediterranea. Ai clienti è offerto un vasto menù, in grado si soddisfare chiunque grazie alla sua varietà dello stesso. Ogni giorno ci sono piatti particolari e differenti, tutti creati utilizzando prodotti di qualità. Un menù che offre una commistione tra classico e moderno, con prodotti eccezionali a km zero.

