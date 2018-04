Sorrento, con le festività pasquali, prove di caos stagionale a Marina Grande.

In attesa della ZTL , come ogni inizio di stagione, il famoso borgo marinaro continua a rimanere terra di nessuno.

Sorrento – Come in altre parti del territorio anche Marina Grande, a causa di una assurda miopia da parte delle Autorità preposte, ancora una volta soffre l’inizio della stagione turistica. Se le festività pasquali hanno evidenziato il solito scenario, rappresentato da una sorta di “arrembaggio” al nostro territorio da parte di vacanzieri mordi e fuggi (che più che un supporto all’economia turistica provocano soltanto danni), diversa la situazione che si è rilevata in questi giorni al borgo marinaro. Dove forti sono state le lamentele, sia da parte dei residenti che di molti visitatori, a causa del traffico e delle numerose autovetture parcheggiate un po’ ovunque. Le giornate primaverili hanno invogliato parecchie persone ad intrattenersi presso i tipici ristoranti del luogo, dove però oltre allo splendido mare sono stati costretti anche a subirsi i fumi di scarico delle innumerevoli vetture che transitavano e spesso parcheggiavano lungo l’unica strada che costeggia l’arenile. In breve, il flusso continuo di autovetture, che in mancanza della limitazione al transito, ha trasformato l’intera Marina in un immenso parcheggio. Una sorta di terra di nessuno, totalmente senza controllo da parte delle Forze dell’Ordine. Le quali proprio in mancanza della ZTL (che come successo negli ultimi anni, probabilmente verrà istituita nelle prime settimane di maggio), a detta dei residenti, neanche si recano per eventuali controlli giù a Marina Grande. Un caos che inevitabilmente provoca forti danni alla vivibilità e di conseguenza all’economia del luogo, ma che in modo evidente sembrerebbe non interessare l’amministrazione comunale. La quale come ogni anno ritarda nell’applicare con l’inizio della stagione turistica la zona a traffico limitato. Un provvedimento che prevede lo stop perenne al transito per i veicoli dei non residenti. I quali possono usufruire, oltre di un parcheggio adiacente al vecchio depuratore affidato ad una cooperativa locale anche del parcheggio all’inizio di via Del Mare. Dal quale Marina Grande è raggiungibile con un servizio di navette. Pertanto, come in altre critiche situazioni, ormai caratteristiche della nostra città, il punto rimane l’anomala e puntuale inerzia dell’amministrazione comunale.

La quale,sebbene ogni anno si scontra con le stesse problematiche, non riesce mai ad anticiparle. Istituire la zona a traffico limitato già con l’inizio della stagione turistica sarebbe quanto meno indispensabile. In modo tale che uno degli angoli più suggestivi del territorio possa essere ammirato e senz’altro goduto in tutta la sua bellezza anche durante le giornate primaverili. Purtroppo la puntuale caotica situazione che si registra ancora una volta a Marina Grande rappresenta senz’altro uno degli esempi più eclatanti della ormai incapacità da parte di una amministrazione che probabilmente, nonostante le innumerevoli ed ormai consuete criticità (dalle quali si dovrebbe prendere come minimo degli insegnamenti per il futuro), continua ad arrovellarsi in dispute e diatribe intere al Palazzo. Ben distanti dalle esigenze della cittadinanza e dell’imprenditoria locale. 05 aprile 2018 – salvatorecaccaviello.