Sorrento la stampa della Campania da Refood al Vicoletto , con una pizza mondiale e prodotti del territorio da contorno. Un incontro enogastronomico dopo la mattinata di formazione su “Giornalismo e Cinema” nell’ambito degli Incontri del Cinema di Sorrento alla presenza del nostro presidente dell’Ordine dei Giornalisti da Napoli nonchè prima firma di Repubblica Ottavio Lucarelli.

In sala impeccabile Alessandro Savarese, la location eccellente, una cantina fornitissima , un vero e proprio tempio del gusto , legato al territorio, visto che la maggior parte dei prodotti vengono dalle tenute di Priora al di sotto di Sant’Agata di Massa Lubrense.

Verdure, formaggi, salumi, mozzarelle, accompagnati dal buon vino selezionato il Montepulciano della Cantina Zaccagnini e la pizza “mondiale” di Domenico Cuomo , una pizza particolare che è stata selezionate fra le prime a Parma, considerando che è alla sua partecipazione un gran successo. Ma il vero riconoscimento è dato dalla tavola, da una pizza fatta “maturare” 48 ore, un impasto unico nel suo genere, e un gusto eccezionale.. Per noi davvero una pizza mondiale per non parlare della cucina fra le più vicine alla tradizione.

Guardate il video al campionato a Parma con il taglio del provolone del Monaco.. non si sono parole