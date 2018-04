SORRENTO. JELLYFISCH NELLE ACQUE DEL PORTO

Compaiono le prime meduse sulla costa sorrentina, nonostante la temperatura sia intorno ai 14 gradi. Si potrebbe pensare che è indice di acque pulite, ma non è così. Le meduse usano, per spostarsi, scie e correnti, non scelgono ove andare. Resta il fascino e la bellezza di questo animale planctonico , Cnidari, nell’eleganza del movimento e nei colori. Quello che vedete l’ho fotografato dal molo del porto.