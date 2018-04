Un nuovo servizio per i cittadini di Sorrento e della Penisola Sorrentina. Un nuovo ufficio di Patronato – Caf a Sorrento al Corso Italia n. 314 da parte della UILA diretta dal segretario cittadino Luigi Di Prisco. L’ufficio rafforza la presenza a Sorrento già presente da molti anni con una sede presso il centro storico in Via Dell’Accademia n. 36. Con questa nuova apertura realizzata durante una cerimonia a cui hanno partecipato il segretario nazionale della Uila Enrica Mammucari, il segretario generale Napoli e Campania della Uila Emilio Saggese e il segretario generale Uila Sorrento Luigi Di Prisco oltre alla presenza di numerosi amministratori comunali dei comuni peninsulari, si punta a dare un servizio quanto piu’ vicino alla cittadinanza. I servizi che si potranno svolgere sono quelli classici dei Caf quali dichiarazioni dei redditi, modello isee e dichiarazioni reddituali per i pensionali quali RED, Icric e Iclav oltre ad ogni pratica legata al Patronato quali pratiche di sostegno al reddito tra cui Naspi, Disoccupazione agricola, indennità ai rimpatriati, maternità, bonus mamma, bonus bebè, oltre a pensioni, invalidità civili e accompagnamento. Tra le varie attività in base alla collaborazione con la UIMEC si daranno anche ogni tipo di consulenza alle aziende agricole, cosa molto importante per tutte le realtà presenti sul territorio locale. I giorni di apertura saranno Lunedì – mercoledì -venerdì dalle 9.30 alle 13.00 e il Giovedì e venerdì dalle 15.30 alle 19.00, Telefono: 333 2777125. “L’apertura di questo nuovo punto sul territorio al confine tra il comune di Sorrento e quello di Sant’Agnello ha la finalità – dichiara Luigi Di Prisco – di essere la casa di tutti i lavoratori e di tutti coloro che avranno bisogno di agevolazioni o assistenza per le loro pratiche legate al Caf o al Patronato. Questo nuovo ufficio rafforza il lavoro che già svolgiamo e continuiamo a svolgere presso il punto già presente nel centro storico alla Via dell’Accademia n. 36”.