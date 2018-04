Sorrento inaugurata con successo la mostra al Bastione di Parsano . L’esposizione, che resterà aperta al pubblico fino al primo maggio, dalle ore 10 alle 13, è stata organizzata da Luigi Di Prisco che continua ad essere fra i consiglieri pi\ attivi ed impegnati consiglieri e non solo per eventi di grande valore culturale e turistico come questo, parliamo anche di ambiente e sociale.

Con 12 scatti fotografici realizzati da Marianna Tizzani, Antonino Fattorusso e Carlo Alfaro, si potrà seguire un itinerario lungo i tratti, oggi ancora esistenti, delle fortificazioni murarie. Alcune immagini li ritraggono in periodi particolari dell’anno, come la sera del Venerdì Santo in cui la cinta muraria vicereale viene illuminata con circa 200 lumini al passaggio della processione del Cristo Morto. Ad impreziosire l’esposizione ci sarà anche un piccolo plastico del Bastione di Parsano realizzato da un gruppo di alunni del liceo artistico “Francesco Grandi” di Sorrento.

“Questo appuntamento – spiega il consigliere comunale Luigi Di Prisco presente all’inaugurazione con il sindaco Giuseppe Cuomo – dà avvio ad una ricca stagione di eventi culturali presso il Bastione di Parsano che riproporrà, nel periodo estivo, un nuovo ciclo di conferenze storiche. La mostra sarà riproposta in diversi periodi dell’anno in modo da arricchire l’offerta culturale ai tanti visitatori che visitano questo particolare sito storico, che permette al turista di svolgere una breve passeggiata sulle antiche mura vicereali della città di Sorrento. Un ringraziamento particolare va a tutti i fotografi che hanno collaborato alla realizzazione di questa iniziativa.

Davvero da non perdere e da valorizzare