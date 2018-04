Sorrento il 3 aprile consiglio comunale di fuoco dopo Pasquetta. Stranezze sul concorso NCC e per i vigili urbani

Sorrento. Dopo la Pasquetta si digerirà tutto probabilmente in un Consiglio Comunale che si annuncia al fuoco bianco per l’amministrazione Cuomo. Vengono segnalate stranezze sul concorso NCC , o perlomeno sull’elenco dei vincitori, che Rosario Fiorentino ha ricevuto e postato su facebook prima che venisse affisse sull’albo pretorio . Sugli NCC che sta sfornando anche Meta ci sono non pochi mugugni che abbiamo sentito per strada , si parla di un vero e proprio “mercato” e di un affollamento del settore , con licenze non date sempre a chi ha un parcheggio, che porterebbe a dequalificare il servizio. Stranezze anche per la stabilizzazione dei vigili urbani, pare vi sia un ricorso perchè una vigilessa era già stabilizzata a Ischia e in mobilità a Sant’Agnello, il decimo in graduatoria avrebbe sollevato dei dubbi, se è già stabilizzata non poteva essere stabilizzata..

Comunque Sorrento è una fucina di notizie di tutti i tipi, per il momento concentriamoci su quelle ufficiali . Il Consiglio Comunale è stato convocato in sessione straordinaria per il giorno 30 marzo 2018 alle ore 11,00 in prima convocazione e per il giorno 3 aprile 2018 alle ore 17,00 in seconda convocazione presso la Casa Comunale in Piazza S. Antonino, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

Approvazione verbali di Consiglio Comunale dal n. 1 al n. 14 del 2018;

Ratifica delibera di Giunta Municipale n. 27 del 7/02/2018 ad oggetto: “Variazione di bilancio di previsione esercizio finanziario 2018”;

3 comma 55, L.n. 244/2007 e successive modifiche ed integrazioni. Programma degli incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione per l’anno 2018 – Approvazione;

Regolamento del Collegio dei Revisori dei Conti;

Riconoscimento del debito fuori bilancio regolarizzazione contabile atto di pignoramento avv. Natascia Roy;

Riconoscimento debito fuori bilancio sentenza giudice di pace n. 1796/2017 – Cacace Maria Rosaria/Comune di Sorrento – Liquidazione danno e spese di giudizio;;

Riconoscimento di n. 2 debiti fuori bilancio relativi a pagamenti in merito alle contravvenzioni al Codice della strada – Sentenza n. 1461/2017 – GDP di Sorrento – Giudizio Sorrento Select Travel & Tours – avv. Carolina Maresca – Sentenza n. 2226/2017 – GDP di Sorrento – Giudizio Sessa/D’Alessio – Studio legale ; associato Pane& Di Mauro;

Riconoscimento del debito fuori bilancio liquidazione parcella avv. Gianfranco D’Esposito – Corte d’Appello di Napoli Comune c/Starita Salvatore;

Riconoscimento del debito fuori bilancio liquidazione parcella a saldo avv. Giuseppe Parascandolo – Cassazione Penale Comune c/Donnarumma ed altri;

Riconoscimento debito fuori bilancio sentenza giudice di pace n.3203/2017 – Apuzzo Rosa/Comune di Sorrento – Liquidazione danno e spese di giudizio;

Riconoscimento del debito fuori bilancio liquidazione parcella Umberto Nudo – Tribunale di Torre Annunziata arch. Alfano Giovanni c/Comune;

Riconoscimento del debito fuori bilancio liquidazione parcella a saldo avv. Carlo Cafiero – Sentenza Corte di appello n. 3262/2016;

Riconoscimento debito fuori bilancio – Sentenza Tribunale di Torre Annunziata n. 139/2018 – De Gregorio Carmela /Comune di Sorrento – Liquidazione danno e spese di giudizio;

Riconoscimento debito fuori bilancio – Sentenza giudice di pace 10/2018 – Roga Gerardo/ Comune di Sorrento – Liquidazione danno e spese di giudizio;

Riconoscimento debito fuori bilancio – Sentenza giudice di pace 51/2018 – Mastellone Giovanni/ Comune di Sorrento – Liquidazione danno e spese di giudizio;

Riconoscimento del debito fuori bilancio liquidazione spese di lite Sentenza TAR n. 926/2018 Casola Giovanni c/Comune;

Riconoscimento del debito fuori bilancio liquidazione spese di lite e compensi ordinanze n. 650/2018 e n. 644/2018 Tribunale di Napoli avv. Gherardo Bardi c/Comune;

Riconoscimento del debito fuori bilancio liquidazione parcella avv. Elisabetta Masturzo – Tar Russo Vincenzo c/Comune;

Riconoscimento di n. 2 debiti fuori bilancio relativi a pagamenti in merito alle contravvenzioni al Codice della strada – Sentenza n. 3621/2017 – GDP di Sorrento – Giudizio Maglio Ada – Studio legale associato Pane & Di Mauro – Sentenza n. 3618/2017 – GDP di Sorrento – Giudizio Elefante Maria – Studio legale avv.ti Lucenteforte Giovanni/Russo Christian;

Riconoscimento del debito fuori bilancio liquidazione parcella avv. Aldo Starace – contenzioso Comune c/Coop. Serena.

Sorrento, 27 marzo 2018

IL PRESIDENTE DEL C.C.

(Avv. Emiliostefano MARZUILLO)

