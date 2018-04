Sorrento i Lions premiano il nostro Lucio Esposito con Positanonews TV copre il mondo. Un grosso complimento e grazie a Lucio e allo staff di Positanonews per tutte le attività che pongono in essere . Grazie ai Lions della Penisola Sorrentina per questo riconoscimento. In effetti non c’è evento culturale di rilievo che non venga “coperto” da Lucio Esposito e lo staff di Positanonews TV. Quanto mai meritato questo riconosimento, complimenti da tutta la redazione di Positanonews