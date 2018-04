Sorrento per gli Incontri Internazionali del Cinema prima uscita pubblica da ex assessore di Mario Gargiulo. Ecco cosa ha detto sul suo profilo Facebook. Questo dopo l’incontro con il sindaco Giuseppe Cuomo e il gruppo “Il Ponte” con Ponticorvo dal quale si aspetta un altro nome mancante nella Giunta. Gargiulo posta prima una foto davanti alla Regione Campania a Napoli dove chissà quante volte è andato per far finanziare le proprie attività culturali

“Ieri sera con la proiezione dell’ultimo film al Teatro Comunale Tasso si sono conclusi gli Incontri Internazionali del Cinema di Sorrento, iniziativa che ho voluto riprendere in armonia con tutta l’amministrazione nel 2016 per restituire alla città un importante momento di approfondimento sull’arte cinematografica. Ho potuto assistere solo ad alcuni momenti e credo che si debba lavorare ancora per raggiungere i fasti del passato, ma è importante porsi degli obbiettivi ambiziosi e lavorare duramente per raggiungerli. Spero che la città con il processo qualitativo avviato possa collocarsi presto nell’ambito dei circuiti culturali internazionali dei più prestigiosi festival”