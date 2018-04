Il Sorrento frena contro il Valdiano

Pareggio in 7 minuti con gol di Fiorentino e Sorriso

Redazione – Il Sorrento viene fermato nella gara contro il Valdiano con un pareggio con botta e risposta in 7 minuti con i gol di Fiorentino e Sorriso, ed ora domenica prossima ci sarà in casa il big match contro un’inarrendevole Agropoli dopo che ha battuto la Palmese.

Sulla carta era la seconda trasferta consecutiva, dopo quella di Palma Campania, non facile da affrontare anche se specialmente da quella vesuviana poteva uscirne un risultato utile, quello che è uscito contro un’altra ostica squadra. Che fa mantenere i rossoneri ad una buona distanza la squadra agropolitana che nelle ultime giornate, dopo aver esonerato mister Ciro De Cesare, si è rimessa in moto pericolosamente. Tanto che sul campo costiero si giocherà le sue chance.

Non è stata una gara avvincente quella giocata sul sintetico di Casalbuono, ma si sono viste delle buone occasioni dove si poteva già trovare il vantaggio nella prima parte, quello che poi è venuto nella seconda, quasi alla mezzora poi impattato dopo sette minuti. Buone la trame sorrentine, dove a centrocampo l’apporto sia di Pepe che di Sogliuzzo era efficace sia per Cifani che per Gargiulo. D’altro canto i rossoblù, per qualche verso non avevano molto da perdere, anche se il pensiero di entrare nei play off c’era sempre, dimostrano di avere in Siciliano e Sorriso gli uomini che possono dare molto fastidio e proprio quest’ultimo mette nel sacco la rete del pari.

La gara – PRIMO TEMPO

9’ V Palla di Sorriso fuori bersaglio

12’ S Ci prova Pepe ma manda la sfera al lato.

19’ V Tenta la sortita Siciliano ma la sua palla non va a buon fine.

26’ S Bolide di Sorriso dal limite dell’area che sfiora l’incrocio dei pali.

28’ S Cross di Masi dalla destra e Cifani gira la sfera di testa ma non trova lo specchio della porta.

40’ S Novelli è miracoloso sulla palla a botta sicura di Gargiulo, poi la difesa chiude sui tiri di Masi e Sogluizzo.

45’ S Ci prova con un diagonale Cifani da posizione defilata che sfila in area e Gargiulo che liscia il tap-in vincente.

Le occasioni sono state create ma non finalizzate, sia per la buona vena del portiere Novelli che della difesa rossoblù che per il non essere ben decisi sotto porta.

SECONDO TEMPO

2’ S Vitale Ga finalizzazione lenta in area parata da Novelli.

13’ V Siciliano ci riprova ma la sfera è fuori.

20’ V Sorriso innesca una sfera che è parata.

29’ S 0-1 Rete di Fiorentino che soffia palla a Novelli che si credeva che era stata fischiata una punizione e va segnare dopo che su una punizione battuta dai costieri l’estremo locale aveva parato in due tempi la sfera.

36’ V 1-1 Rete di testa di Sorriso che sfrutta una palla da calcio d’angolo.

Non un bel secondo tempo ma è stato quello nel quale si sono viste le due reti che hanno segnato una gara non facile per entrambe e non si è visto molto, se non che i costieri ci hanno provato anche non creando come nella prima frazione. La vittoria era d’obbligo per mantenere un agguerrito Agrogpoli, ma è stata solo sfiorata.

Ora per entrambe tutto si ci giocherà nella gara che di domenica 15 aprile al Campo Italia, tenendo sempre d’occhio l’Audax Cervinara che potrebbe approfittare del passo falso di una delle due.

I costieri dovranno dimostrare di essere cinici contro il vento in poppa degli agropolitani che saranno anche supportati dal loro pubblico per fare lo sgambetto ai rossoneri.

CAMPIONATO ECCELLENZA CAMPANIA 2017-18 – GIRONE B – 28^ GIORNATA – 13^ RITORNO

VALDIANO – SORRENTO 1945 – 1-1

Goals: st – 29’ Fiorentino (S), 36’ Sorriso (V).

VALDIANO: Novelli, Petriccione, D’Alto, Isoldi, Comegna, Abate, Della Femina, Sorriso, Vitale Ge (16’st Novi 16′), Siciliano, Aracri (24’st Iovine).

A disp: Cibelli, Esposito G, Farano, Prisciantelli, Ametrano. Allen: Vincenzo Criscuolo.

SORRENTO: Salineri, Di Gregorio, Rizzo, Masi, Calabrese, Guarro, Sogliuzzo, Pepe, Gargiulo, Cifani (15’st Fiorentino), Vitale Ga (9’st Bolzzaotre).

A disp: Leone, Cretella, Raimondi, Esposito L, Evacuo. Allen: Antonio Guarracino.

Arbitro: Alessio Ferranti di Perugia.

Assistenti: Alfredo Columbro (Ercolano) – Ernesto Dell’Isola (Sapri).

Ammoniti: st – 9’ Calabrese (S), 35’ Pepe (S).

Note: giornata serena, 21°; erba sintetica buona; spettatori 200 circa (20 circa da Sorrento).

Angoli: 1-1. Recupero: 3’pt e 5’st.

GISPA