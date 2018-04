Sorrento fra Mario Gargiulo e Cuomo si rompe il Ponte. Nulla da fare nel summit di ieri sera dove si sono confrontati gli uomini de Il Ponte guidati da Ponticorvo e il sindaco Giuseppe Cuomo dopo l’esclusione di Mario Gargiulo.

Erano settimane che non si parlavano , ma non c’è stata nessuna intesa e “Il Ponte” rimane ancora in sospeso a parte le dichiarazioni di circostanza, nessuna posizione di opposizione, ma neanche di indipendenza e autonomia. A parlare sono i fatti, ed i fatti, in questi casi sono i voti espressi in Consiglio Comunale che non si sono mai espressi contro l’amministrazione Cuomo.

Cosa sia successo fra i due non è chiaro, nessuno crede, ovviamente , alla scelta politica di appoggiare il “PD” che poi, numeri alla mano, questo appoggio a Manniello e Topo non si è visto da nessuna parte. Contrasti fra interessi comuni? La vicenda di Sant’Agnello con la casa albergo dove Cuomo non sapeva nulla? Certo è che la rottura sembra esserci anche con il sindaco di Sant’Agnello Piergiorgio Sagristani.

Ma c’è dell’altro, episodi di eventi organizzati da Mario Gargiulo di cui Cuomo non sapeva niente, una certa autonomia che non sempre veniva ben accettata, si parla anche di una festa fatta a Villa Fiorentino dove Cuomo avrebbe saputo della manifestazione solo sentendo la musica, poi silente dopo la mezzanotte con la cuffia, e altro ancora. Addirittura si faceva girare la voce di bombe giudiziarie, ma già ce ne sono a iosa di inchieste a Sorrento…

Di certo i riflettori sono puntati anche sul Project Financing del collegamento del Porto col Parcheggio Correale. Qui vi potrebbe essere l’intesa con Di Leva – Marco Fiorentino? Ma Marco Fiorentino ha assolutamente escluso ogni accordo con Cuomo, anche se il nuovo assessore Parlato era un suo uomo, cioè candidato nella sua compagine. Ha negato che farà sciogliere l’amministrazione come è successo con Panniello a Castellammare di Stabia , per il rispetto delle istituzioni. Però, a Positanonews, ha detto che la sua disponibilità per il paese c’è sempre.

Ovviamente i diretti interessati , Mario Gargiulo e Giuseppe Cuomo non parlano con Positanonews. Il primo finora non ha parlato con nessuno. Aspettiamo comunicazioni e diamo la nostra disponibilità. Cuomo non ha ancora dato le deleghe agli assessori proprio in attesa del gruppo di Ponticorvo. Ma il ritorno di Mario Gargiulo sembra davvero difficile. Il “Ponte” , almeno fra loro, sembra essersi rotto.. Poi staremo a vedere