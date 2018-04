Tutti i risultati delle squadre della Penisola Sorrentina e Costiera amalfitana . Sorrento fermato dal Valdiano domenica sfida con l’Agropoli. San Vito Positano e Amalfi vincono le sfide. Il Sorrento di Antonio Guarracino continua a dominare nel girone B di Eccellenza, dopo un lustro, un’eternità, il nome della Città del Tasso torna nel calcio di categoria. Ci manca solo la matematica.

Domenica se l’Agropoli, che però si avvicina pericolosamente a soli meno tre punti . Domanica il prossimo turno al Campo Italia con l’ Agropoli si deciderà il campionato. Solo se la squadra del Cilento riesce a superare i rossoneri si ribalterebbe tutto.

Ottima ripresa dopo il precipizio per il San Vito Positano che si trova fuori dalla zona Salvezza ed intende rimanerci, al De Sica di Montepertuso Mister Attanasio ha caricato i suoi che hanno superato la Picciola che stavaproprio un gradino sotto la squadra della Costiera amalfitana. I giallorossi del presidente Casola si sono ripresi e i giovani stanno andando alla grande dopo la vittoria del campionato con l under 18.

Il Costa d’ Amalfi pure è riuscita ad ottenere un’ottima vittoria esterna col Faiano. E se vuole qualche speranza per uscirsene deve vincere a tutti i costi.

Il Sant’Agnello non fa testo, la squadra di Negri buona ultima è matematicamente retrocessa spera sempre nel ripescaggio.