Sorrento, i dubbi legati agli stabilimenti balneari: sarà l’anno buono?

Sarà questo l’anno buono? Le controversie e le vicende legali che hanno coinvolto gli stabilimenti balneari di Sorrento da diversi anni a questa parte ancora non hanno trovato una conclusione e tante attività rischiano di rimanere chiuse anche quest’estate. Una situazione che va assolutamente risolta, visto che un comune come quello di Sorrento, ogni anno invaso dai turisti e dai visitatori, non può non garantire servizi basilari in tal senso.

Mentre a Meta di Sorrento le difficoltà sembrano del tutto superate, a Sorrento ogni estate si ripresenta questo problema. Il tutto nasce da una inchiesta della Procura di Torre Annunziata dopo alcuni sopralluoghi già nel lontano 2007. Diversi stabilimenti del litorale San Francesco hanno atteso una sanatoria mai arrivata e sono rimasti chiusi per abusivismo edilizio. Oltretutto, c’è il problema dei posti di lavoro: tante sono le persone, infatti, che sono rimaste senza occupazione a causa di questo problema irrisolto.

La scorsa estate a Marina Piccola diversi stabilimenti hanno cominciato ad adeguarsi alle direttive imposte dalla Soprintendenza, eliminando gli abusi contestati dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata. Vedremo quest’anno le cose come andranno, sperando di non dover parlare nuovamente di un fallimento.