Sorrento, donna investita: ambulanza bloccata dai bus – VIDEO

Caos a Sorrento pochi minuti fa. Una donna è stata investita da un ciclomotore nei pressi di piazza Lauro ed è rimasta diversi minuti a terra: l’ambulanza che è corsa in soccorso, infatti, ha dovuto fare i conti con il traffico creato, soprattutto, dai bus turistici che hanno impedito un intervento tempestivo.

L’ambulanza non è potuta passare per il Corso Italia, ma ha dovuto attraversare via degli Aranci sia all’andata che al ritorno. Lo staff del 118 ha quindi dovuto fare i conti con dei problemi logistici e di conseguenza, come riferito anche da diversi testimoni, la donna è stata a terra diversi minuti prima di essere soccorsa. Pare che l’investita stesse attraversando le strisce pedonali nei pressi dell’Unicredit.