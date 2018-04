Sorrento, donna in carrozzina capovolta a causa del dissesto stradale in via Santa Lucia – FOTO

Disavventura per una donna diversamente abile a Sorrento. Questa mattina, intorno alle ore 9, in via Santa Lucia, la donna stava attraversando con la sua carrozzina sulle strisce pedonali quando, a causa del dissesto stradale, si è praticamente capovolta su se stessa. Subito sono intervenuti alcuni passanti, ma c’è stato bisogno dell’intervento dei sanitari del 118 per rimettere in piedi la donna.

Luigi Casablanca, del gruppo “Sorrento senza barriere”, ha così commentato l’accaduto: “Purtroppo al 2018 gran parte di Sorrento non è comodamente accessibile. Anche dove ci sono le discesine dei marciapiede, tante di queste sono predisposte male. Noi, gruppo di cittadini di “Sorrento senza barriere”, abbiamo mappato tutta via degli Aranci per rendere accessibili tutti i marciapiedi e abbiamo ipotizzato gli interventi e proposto soluzioni. Il progetto al Comune è piaciuto e un paio di settimane fa sono iniziati i lavori.

Sono piccoli interventi, nulla di stravolgente, ma permetteranno a mamma con passeggini, anziani e disabili di passeggiare con più tranquillità”.