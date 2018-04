Sorrento, nuovo Corso Italia: si va verso stop al traffico dalle 18 alle 6. No ai motorini

Sorrento. Il nuovo Corso Italia sarà chiuso al traffico dalle ore 18 alle ore 6. Una decisione che non è ancora ufficiale, ma che potrebbe esserlo nei prossimi giorni. Le ultime transenne sono state portate via e sabato scorso la gente ha potuto godersi il Corso in tutta la sua bellezza e tutta la sua ampiezza. E’ per questo che si è cercato di assicurare un orario in cui il traffico veicolare sia del tutto vietato: dalle ore 18 alle ore 6 del mattino dovrebbe essere l’orario definitivo, mentre ci sarà anche lo stop ai motorini e alle biciclette, a qualsiasi orario. Una decisione drastica che serve a combattere la sosta selvaggia.

Il transito veicolare sarà consentito solo dalle ore 6 alle ore 18 (come detto, esclusi veicoli a due ruote). La domenica, però, l’orario di chiusura sarà esteso anche alle ore mattutine: la chiusura dovrebbe essere prevista anche dalle ore 10,30 alle ore 13,30. La decisione sarebbe arrivata durante un incontro che si è tenuto in settimana nella sala della Giunta comunale, tra i capigruppo di maggioranza e di minoranza, oltre che i rappresentanti degli albergatori e dei commercianti.