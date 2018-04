Sorrento Corso Italia pedonale. Corteo di protesta con le biciclette alla proposta di Attardi aderisce il M5S. Salvatore Mare con un post aderisce alla proposta di Raffaele Attardi pensando anche alla data di sabato o domenica.

Questo il post di Attardi

“Dicono che il tratto del Corso Italia riqualificato non sarà accessibile alle biciclette .Bene e visto che non ci sono piste ciclabili e che le strade sono di tutti , suggerirei agli amici ciclisti per non essere continuamente calpestati di ripete quello che anni fa ho visto fare a Milano : organizzare una passeggiata mattutina lungo il corso da Sorrento a Metà, dalle 8 alle 10, per una settimana . Se ci sono almeno cento ciclisti e magari tanta gente a piedi pronto a sfilare in fila indiana, incuranti di bus e furgoncini disposte a difendere il loro diritto a uscire in bicicletta , vedrete che si troverà un pó di spazio anche per i ciclisti. A Milano è bastato un giorno . Se non ci sono vuol dire che meritiamo questa ed altre angherie .”

Intanto continua il sondaggio di Positanonews che potete vedere a destra, a risposta secca ( Si o No), vede la maggioranza dei voti a favore dell’isola pedonale.