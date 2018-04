Sorrento convegno Alis sulla mobilità. Grimaldi “Serve un Ministero del Mare” E ai giovani “Non abbiate paura di investire nel vostro futuro in Italia”

Sorrento . Interessante convegno sulla mobilità al Sorrento Palace dei Russo, la struttura alberghiera che si presta bene a convention anche di alto livello punto di riferimento in Campania, segnalatoci dai nostri collaboratori di Positanonews TV . Un evento che andava pubblicizzato maggiormente anche sui media locali che oggi sono il riferimento dell’informazione anche a livello nazionale e internazionale . Il tema portante è la mobilità e nuove opportunità per la logistica del Paese, una tematica molto sentita in Campania, e, nel nostro piccolo in Penisola sorrentina e Costiera amalfitana . .

Ci ha colpito l’introduzione di Guido Grimaldi, Presidente A.L.I.S. – Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile “Abbiamo bisogno di un Ministero del Mare, per poter affrontare le nuove sfide e dar importanza e forza al settore” poi ha sottolineato che sono stati tolti “oltre un milione di camion dalle strade e creato 1500 posti di lavoro” e continua “Si sta investendo in tecnologia, interventi ambientali per diminuire l’inquinamento , sistemi elettrici, digitilizzazione.. innovazione con una piattaforma per tutti” e chiude agli studenti “Non abbiate paura di investire nel vostro futuro in Italia”

La conferenza che vede Bruno Vespa, Alfonso Ruffo, Sergio Luciano e Angelo Scorza come moderatori, durerà fino a domani con cinque sessioni «Internazionalizzazione e Mediterraneo» – Il trasporto sostenibile come chiave di successo per le aziende europee”, «Italia in movimento» – Prospettive di sviluppo per il nostro Paese attraverso una logistica sostenibile ed efficiente” , «Aziende e banche a confronto» – Sistema bancario e trasporto 4.0 per il rilancio dell’imprenditoria italiana”, «Interporti» – La necessità di mettere a sistema le diverse galassie” e «La portualità» – Il fondamentale ruolo dei porti per un rilancio del nostro Paese”.

Un convegno interessante sopratutto se si seguono le linee indicate dal presidente Grimaldi “decongestionamento” “disinquinamento” “innovazione” per rilanciare le eccellenze del nostro paese verso un “trasporto sostenibile”

Tutti obiettivi condivisibili dalla nascita 14 anni fa di Positanonews , primo giornale locale nativo online non capoluogo di provincia della Campania, che copre i paesi di mare dalla Costa d’ Amalfi e Sorrento con Capri. Speriamo che alle parole seguano i fatti, intanto complimenti.