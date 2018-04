Sorrento, continua lotta all’evasione: Tares non pagata, emesse cartelle esattoriali per 100 mila euro

Continua la lotta all’evasione fiscale a Sorrento. Il Comune, infatti, ha fatto sapere di non aver ricevuto proventi derivanti dal pagamento della TARES (ora TARI) per l’anno 2013, per una cifra che si aggira intorno ai 100 mila euro. E’ la Andreani Tributi srl, incaricata di riscuotere tali tasse da parte del Comune, che ha fatto sapere di aver avviato la procedura per l’invio di quasi 200 cartelle esattoriali. Procedura che verrà ultimata dal Comune stesso.

Solo qualche settimana fa avevamo parlato di un’altra operazione in tal senso, mossa a riscuotere le imposte del territorio per quanto riguarda la TARI non pagata durante gli anni 2016 e 2017, per un totale di 116 mila 585 euro per l’anno 2016 e 160 mila 435 euro per l’anno 2017.