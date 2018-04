Sorrento concorso di polizia municipale tutti gli ammessi e a Vico Equense altri due vigili I NOMI

Sorrento concorso di polizia municipale tutti gli ammessi su 114 partecipanti al concorso per la graduatoria degli agenti della polizia municipale da assumere con contratti a tempo determinato a carattere stagionale. Anche a Vico Equense buone notizie per il Comandante dei vigili Ferdinando De Martino che con Tiziana Maresca e Gennaro De Simone si vede arrivare il corpo a 28 agenti di polizia municipale accolti dall’amministrazione di Andrea Buonocore.

Le istanze sono arrivate da tutta la provincia di Napoli e non solo. Infatti agli uffici comunali sono pervenute richieste di partecipare al concorso anche da parte di soggetti che risiedono al di fuori della Regione Campania.

Dei 114 candidati che hanno presentato la domanda alcuni sono stati esclusi perché non in possesso dei requisiti previsti dal bando. La maggior parte dei bocciati, che sono in totale 16, sono stati tagliati in quanto non hanno conseguito la patente categoria A per la guida dei motocicli.

I restanti 98 aspiranti vigili stagionali sono, invece, stati ammessi alle prove selettive. A giudicarli sarà la commissione esaminatrice composta dalla segretaria generale del Comune di Sorrento, Elena Inserra, dal dirigente responsabile del settore Risorse umane, Donato Sarno e dal comandante della polizia municipale, Antonio Marcia.

A tutti gli ammessi e ai nuovi agenti auguri da Positanonews