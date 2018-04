Sorrento choc per il Parcheggio Rota, il WWF vince ricorso al TAR ed Elefante si dimette. Conferenza rinviata

Sorrento choc per il Parcheggio Rota, il WWF vince ricorso al TAR ed Elefante si dimette. Il parcheggio , per il quale si era chiesta l’intitolazione a Giovanni Antonetti, il compianto avvocato militante di Italia dei Valori e alfiere della battaglia contro Boxlandia, è stato bocciato anche dal Tar , dopo le condanne in primo grado nel procedimento penale. Proprio oggi la notizia della lettera di dimissioni da progettista di Antonio Elefante alla Edilgreen srl, al proprietario del fondo, l’avvocato Adriano Bellacosa , ex assessore della provincia di Salerno , e per conoscenza al Comune di Sorrento, diffidando tutti a utilizzare il suo progetto. Stando ad indiscrezioni giunte a Positanonews il 24 aprile sarà rinviata la conferenza dei servizi. Il Tar Campania di Napoli ha stabilito che ” l’amministrazione procedente ha l’obbligo di definire il procedimento con un provvedimento espresso ai sensi dell’art. 2 L. 241/1990″, e non con una conferenza dei servizi “tardiva”, per cui nomina anche un commissario ad acta. In buona sostanza il Commissario dovrà procedere al ripristino dello stato dei luoghi.

Ecco la lettera di Elefante

