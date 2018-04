Sorrento, blitz della Guardia di Finanza: sequestrati 20 kg di datteri di mare. Denunciate due persone

Blitz della Guardia di Finanza, Stazione Navale, di Napoli. Dopo un’attenta e certosina indagine pianificata nel migliore dei modi, è stata messa a segno un’operazione contro la pesca di frodo sulle coste di Sorrento, proprio nei pressi di Marina Grande.

Grazie al lavoro del Reparto Operativo Aeronavale di Napoli, una vedetta questa mattina ha intercettato due soggetti intenti alla pesca subacquea nell’area sopracitata. I due sub sono stati identificati e denunciati a piede libero all’Autorità Giudiziaria per la violazione delle Leggi Comunitarie e Nazionali che tutelano la particolare specie ittica e il patrimonio ambientale.

L’operazione ha permesso di sequestrare 20 kg di datteri di mare e dell’attrezzatura completa per la respirazione ausiliaria nonché, una piccozza e una pinza estrattrice per la raccolta del pregiato frutto di mare.

Ricordiamo che per tutto l’inverno le Forze dell’Ordine hanno combattuto contro questo tipo di pesca illegale, con risultati eccellenti, anche se questo sta a dimostrare che il fenomeno non accenna a placarsi. Un’operazione memorabile di quest’inverno è stata ad esempio, quella che ha visto 70 kg di datteri di mare sequestrati.

Come sappiamo, negli scorsi mesi numerose sono state le denunce nei confronti di pescatori di frodo, in particolar modo in attività nell’area protetta di Punta Campanella. Un danno tremendo che viene inferto al sistema marino, all’intero ecosistema, e che viene sottovalutato dagli stessi malviventi e anche dagli acquirenti del mercato nero.