Sorrento B&B al Conservatorio Fiorentino diffida il Comune. Intanto centinaia di attività extraricettive, vietatele come Palma di Maiorca

Sorrento. Marco Fiorentino torna alla carica contro l’autorizzazione a Francesco Schisano a realizzare sul Conservatorio Santa Maria delle Grazie opere al secondo piano per trasformarlo in un’attività turistico-alberghiera.

Si tratta di un Ente Morale amministrato da un CdA nominato dal Sindaco (il 9 dicembre 2015 e composto da: Antonino Pollio, Gino Acampora, Maria Teresa Ciampa, Antonella Galano e Loredana Milano) che ha dato in locazione per 18 anni (durata tipica della destinazione turistico-alberghiera 9 anni + 9) alla ditta Schisano Antonio di Schisano Francesco parte del secondo piano già destinato ad aule.

La diffida di Fiorentino all’amministrazione di Giuseppe Cuomo non è una dichiarazione di guerra o un fatto “nuovo” che possa far ripensare la possibilità di una “intesa” polticia, programmatica o altro, dopo la vicenda di Mario Gargiulo, escluso dalla Giunta con la scusa dell’appoggio al PD. Sono tanti i retroscena e si aspetta ancora il “Ponte” che decida sul suo uomo. Anzi è coerente rispetto ad una possibile analisi di contrasti Marco Fiorentino con Mario Gargiulo e di una posizione , in questo caso, di semi neutralità di Cuomo.

Insomma, per “leggere” la politica sorrentina bisogna lavorarci un pò. Conoscere le persone , i protagonisti, i rapporti, e tentare delle interpretazioni. La logica è spesso legata a interessi politico-imprenditoriali, cosa vista di cattivo occhio da noi italiani, che poi facciamo fare di tutto e di più, anche in maniera illegale, mentre negli “USA” è abbastanza trasparente con le lobby.

Il contratto di locazione prevede che nella struttra si svolgano attività di affittacamere, case vacanza, B&B, albergo diffuso, ostello, vendita e somministrazione di alimenti e bevande compresi alcolici e superalcolici, dolciumi e gelati, vendita al dettaglio dei prodotti della gastronomia locale, di souvenir e articoli da regalo, agenzia per servizi turistici, noleggio auto, moto, scooter, biciclette, natanti e imbarcazioni.

Tra l’altro il contratto prevede che le consistenze immobiliari oggetto della locazione dovranno essere integralmente ristrutturate per poter essere destinate all’attività turistico-ricettiva.

Contro questa autorizzazione Marco Fiorentino torna alla carica, dopo aver fatto l’anno scorso un’interrogazione, quest’anno con una diffida e , probabilmente, andrà avanti anche con un ricorso al Tar Campania di Napoli. Ma questo è fare un salto in avanti .. sono nostre ipotesi, diciamo che non ci meraviglia questa escalation perchè “coerente” rispetto agli attacchi fatti un anno fa.

Per il Conservatorio sarebbe una questione di sopravvivenza troppe le spese da affrontare per gestire al meglio queste scuole, questa è la spiegazione. Una situazione simile al “Circolo Sorrentino” che pure si troverebbe non in floride acque, per cui Peppe Aversa del Buco ed altri avevano proposto una “buvette” poi bocciata. “Questa città ha paura del nuovo”, ha detto Aversa che voleva fare un circolo di qualità

Ma torniamo a noi . Secondo Marco Fiorentino, è stata concessa l’autorizzazione a svolgere l’attività albeghiera con tutta una serie di servizi affini nei locali del Conservatorio che dovevano avere ben altra destinazione. Ecco che cosa chiede Fiorentino all’Amministrazione?

In primis la compatibilità del contratto di locazione con le finalità previste dallo Statuto dell’Ente Morale “S. M. delle Grazie”;poi ritiene che l’intervento di ristrutturazione edilizia imposto al locatario per lo svolgimento dell’attività turistico-ricettiva non è compatibile con PUT e PRG, contesta pure il canone di locazione di 108 mila euro. Insomma fa profilare un possibile intervento abusivo e conseguentemente anche l’autorizzazione sarebbe tale.

Ma al di là di tutto se si va sull’albo pretorio si trovano decine di autorizzazioni per attività extraricettive, B & B e altro. I sorrentini vengono cacciati da Sorrento, non si trovano più affitti e inoltre aumenta la massa turistica a dispetto di quella maggiormente selezionata degli alberghi.

a Palma di Maiorca hanno vietato l’affitto di case ai privati per fermare questo fenomeno, che fra l’altro fa aumentare anche il traffico, visto che spesso sono del circondario di Napoli e dintorni , gli ospiti. Non è il caso di dare un freno ?

https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/04/24/spagna-basta-con-il-turismo-spazzatura-e-palma-di-maiorca-vieta-laffitto-delle-case-private/4314583/