Sorrento: “Bambini drogati per mendicare”, informata la Procura. Cittadini stufi: “E’ una vergogna, basta”

Torna nuovamente in auge a Sorrento la problematica legata ai bambini che vengono sfruttati per mendicare in strada. Una situazione allucinante che nell’ultimo anno, particolarmente, si è intensificata nel comune costiero e che ormai non è più tollerata dai cittadini. I bimbi, che hanno apparentemente 5-6 anni, ma alle volte sono anche più piccoli, vengono tenuti in braccio ore e ore dai presunti genitori che li utilizzano per chiedere l’elemosina in strada.

Il dubbio che molti cittadini sollevano è che questi bambini possano essere effettivamente sotto l’effetto di droghe: ne è convinto anche un movimento civico che ha addirittura chiesto parare all’ASL e alla Procura. Intanto, sui gruppi social, le opinioni degli abitanti di Sorrento sono ben chiare: “Gli vanno tolti i bambini, è una vergogna”; “Terribile! Chissà cosa gli viene somministrato ogni giorno”; ” I servizi sociali del Comune dove sono? Perché non vanno in giro con gli assistenti sociali?”, questi alcuni dei messaggi che si leggono sui gruppi del posto.

