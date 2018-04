SORRENTO. APERTO IL CORSO ITALIA

Via le transenne, via l’ultimo camioncino della maestranze, via al pubblico passeggio. Stasera sabato 21 aprile il Corso Italia è aperto in tutta la sua lunghezza. I commenti raccolti tra i passanti sono tutti positivi. La parola bello corre di bocca in bocca. Non sappiamo se la consegna dei lavori è avvenuta entro i termini stabiliti, ne se sarà in futuro isola pedonale permanente, ma sappiamo che i lavori sono finiti e la strada restituita ai cittadini , ai commercianti. foto Saraci