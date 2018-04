Sorrento ancora recensioni positive per il libro della Villa Romana di Lucio Esposito anche su Surrentum . In distribuzione il numero di Maggio 2018 di SURRENTUM, con in copertina bellissima immagine di fiori d’arancio do Carlo Alfaro.

Nel ricco sommario, articoli della Fondazione Sorrento sulla prossima mostra di FRANCIS BACON, l’altra Sorrento di Nino Aversa , Felice Senatore sul museo Georges Vallet e poi tanti appuntamenti e recensioni. Da non perdere L’intervista a Claudia Cardinale di Giuliana Gargiulo con una foto degli Incontri del Cinema del 1967