Sorrento Agropoli la vendetta di Maione con Guarracino. Il Positano si gioca la salvezza col Solofra CLASSIFICA

Sorrento Agropoli la vendetta di Maione con Guarracino. Il Positano si gioca la salvezza col Solofra . Alcuni leit motiv, Maione ex San Vito Positano fu cacciato dal mister Guarracino dopo un duro scontro nello spogliatoio, ora nella squadra del Cilento si è vendicato condannando la squadra della città del Tasso alla sofferenza dell’ultima giornata dove deve vincere con il Virtus Avellino e poi fare lo spareggio con l’Agropoli in campo neutro. Un’impresa non facile. San Vito Positano per la prima volta nella storia , che dura mezzo secolo, superato da una squadra della Costiera amalfitana . Il Costa d’ Amalfi che si salva , domenica a Sant’Agnello non dovrebbe essere proibitivo vincere con l’ultima in classifica, mentre il San Vito Positano in casa si ritrova il Solofra che è un punto sopra. Mister Attanasio deve vincere per poi mettere la squadra di Avellino nel girone della salvezza. Questi i temi e la CLASSIFICA