Sorrento, 60enne ha un infarto in stazione: salvato grazie al defibrillatore

Una buona notizia ci giunge da Sorrento, per l’esattezza dalla stazione della Circumvesuviana.

Questa mattina, intorno alle 9:30, un viaggiatore di circa 60 anni si è sentito male sul treno in partenza proprio da Sorrento. Ma grazie al pronto intervento del personale e grazie al defibrillatore è riuscito a riprendere la respirazione e quindi a rimanere in vita. Riportiamo il post della pagina ufficiale EAV

EAV azienda cardioprotetta. Salvata una vita umana a Sorrento.

Stamane grazie all’immediato intervento di Raffaella, in servizio presso la stazione di Sorrento, abbiamo contribuito a salvare una vita umana.

Alle ore 9,40 circa, un viaggiatore di circa 60 anni, si era sentito male sul treno delle 9.37 in partenza da Sorrento. Veniva chiamata ad intervenire l’agente in servizio, che formata all’utilizzo del defibrillatore recentemente installato e in dotazione alla stazione, riusciva con l’applicazione di idonea scarica a far riprendere la respirazione del viaggiatore.

Subito chiamato interveniva il 118 che prelevava la persona che aveva avuto il malore, come da prassi il 118 ha portato con sé il defibrillatore.

Alle 12.30 circa il defibrillatore è stato restituito e l’addetto ha riferito che la persona in questione si era ripresa e stava per essere trasferito in altro Ospedale per le cure del caso.

Ricordiamo che EAV si è recentemente dotata di n. 22 defibrillatori in altrettanti sedi che coprono il 90 per cento circa dei nostri dipendenti e utenti .