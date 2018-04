Sorrento 20 anni dopo Guarracino riporta la squadra in D e ora che succede? Esclusiva intervista

Sorrento 20 anni dopo Guarracino riporta la squadra in D e ora che succede? 1998 /2018 la legge dei numeri come ci diceva Tonino Siniscalchi prima firma de Il Mattino di Napoli in Penisola Sorrentina. Allora come giocatore, ora come allenatore, Antonio Guarracino ha riportato i rossoneri in serie D.

“Finalmente per il Sorrento 1945 la tanto sognata serie D è diventata realtà – dice in esclusiva Guarracino a Positanonews – . Il cammino è stato veramente duro, tortuoso e ricco di insidie. La forza di un gruppo di giocatori molto validi, la serietà di una società giovane ma competente, il sacrificio e l’abnegazione di uno staff sapientemente diretto da Mister Antonio Guarracino sono stati la miscela vincente per i colori rossoneri che tornano nel campionato nazionale dilettanti dopo averci provato negli ultimi anni più volte senza fortuna. Nella giovane rosa dei calciatori a disposizione del tecnico di Piano di Sorrento sicuramente sono spiccate le qualità di Alfonso Gargiulo, capocannoniere della squadra con ben 17 centri in campionato e di Nino Guarro, leader indiscusso dello spogliatoio sorrentino. I due sono stati i principali artefici di questa meravigliosa cavalcata sportiva, che ha trovato l’epilogo sabato nello splendido scenario del Partenio di Avellino. È ora di festeggiare. Guarracino 20 anni fa, ricoprendo il ruolo di capitano portò in D il Sorrento di Sasà Amato. Ora dalla panchina ha spronato i suoi a scrivere una delle favole più belle della storia del Sorrento. Ad Majora mister Guarracino.”

Ora che succede? La domanda è d’0bbligo e forse non lo sa ancora neanche la società che, come hanno riferito a Positanonews il presidente Cappiello e gli altri dello staff, non si aspettavano già questo salto, che preconizzavano nell’arco di due o tre anni.

La conferma di Guarracino sembra fuori discussione, come l’emergere di taluni talenti, come il giovane portiere Leone e alcuni giocatori. Dunque ci si dovrà preparare alle nuove sfide e anche al campo di calcio che da anni la politica dice di voler rifare…

Guarracino lo abbiamo seguito dal San Vito Positano ed il primo premio come allenatore lo ha ricevuto proprio da Positanonews come “Sportivo dell’anno”, siamo sempre stati convinti della sua bravura, del suo impegno totale e a 360 gradi, la sua vittoria è un poco anche la nostra.. Una conferma che , pur non capendo nulla di calcio, abbiamo riconosciuto gli uomini e la loro validità.

E’ ora di festeggiare e Sorrento merita questo risultato dopo quattro anni di sofferenze.. In bocca al lupo a tutti…