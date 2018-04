Serie A, il Napoli a Firenze per rimanere in corsa: ecco le probabili formazioni

Continua il sogno del Napoli. Sogno che non è mai stato così vicino dal diventare realtà. Gli azzurri allenati da Maurizio Sarri affronteranno questa sera, alle ore 18,00, la Fiorentina di Stefano Pioli per una gara che si preannuncia sicuramente emozionante. Il Napoli, dopo la vittoria di ieri sera della Juventus ai danni dell’Inter, è a -4 dai bianconeri e con una vittoria continuerebbe a rimanere in scia, lottando per uno scudetto che è tutt’altro che utopistico.

Per quanto riguarda la formazione azzurra, Mertens rimane favorito per partire dall’inizio, in attacco con Callejon e Insigne sugli esterni. Probabile ingresso di Milik a gara in corso. A centrocampo confermati Jorginho, Allan e Hamsik, con Zielinski pronto a subentrare. Difesa con i soliti Koulibaly e Albiol, terzini Hysaj e Mario Rui.