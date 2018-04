Serata da applausi allo Stuzzichino a Sant’Agata per Pieroni e stamane a Sorrento presentazione al Correale dell’Atlante delle erbe . L’Atlante gastronomico delle erbe, edito da Slow Food e curato da Andrea Pieroni, sarà presentato questa mattina mercoledì alle 10 nella Sala degli Specchi del Museo Correale di Terranova.

Ma c’è un dietro le quinte questo interessantissimo evento, che è quello organizzato dalla Slow Food Penisola Sorrentina . Pieroni, Professore di Botanica Alimentare ed Etnobotanica, è il rettore dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo nata nel 2004 per volere del fondatore di Slow Food, Carlo Petrini: primo ateneo al mondo basato completamente sullo studio del cibo e di un’agricoltura più rispettosa dell’ambiente, ha l’obiettivo di formare esperti capaci di incidere sui sistemi alimentari e di operare nella valorizzazione del cibo.

L’incontro in programma nel Museo Correale si inserisce in un percorso di collaborazione e approfondimento nato recentemente tra Slow Food e l’Istituto polispecialistico “San Paolo” di Sorrento. Saranno presenti gli studenti, in particolare quelli dell’indirizzo alberghiero, allo scopo di arricchire le loro future professionalità. Questa sarà anche l’occasione per far conoscere loro l’Erbario essiccato di Domenico Coscarelli, conservato nel Museo, notevole studio ottocentesco sulle proprietà mediche delle erbe, come modello per il futuro erbario didattico che saranno chiamati a realizzare con i loro docenti. L’evento è organizzato in collaborazione con l’Associazione “Amiche del Museo Correale”, l’hotel Parco dei Principi, il Garden Club Penisola Sorrentina e la libreria Tasso di Sorrento.

Positanonews seguirà l’evento con video e foto sul canale you tube Positanonews , instagram e la pagina facebook di Positanonews. Intanto ieri Pieroni è stato portato in giro a Monte Vico Alvano al confine con Vico Equense, anche se con la nebbia è stato molto apprezzato.

In serata cena magistrale organizzata da Mimmo De Gregorio del ristorante Lo Stuzzichino, antipasto di erbe e ortaggi, una minestra di erbe “viaggio nella memoria” eccezionale, poi pasta e patate con il provolone del monaco “moscione” e il Pollo ruspante di Casarlano con le patate al forno. Per finire il dolce della nonna con le straordinarie amarene dei Colli di San Pietro.

Il tutto apprezzato dal Rettore in persona dell’Università di Pollenzo, scusate se è poco. Immancabile l’applauso finale degli astanti allo staff di cucina tutto.