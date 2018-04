Sentiero dei Limoni a Minori il più amato in Costiera amalfitana per il Sole 24 Ore

Una bella notizia per Minori e la Costa d’ Amalfi, grazie anche alla promozione del sindaco Andrea Reale il “Sentiero dei Limoni” sta scalando classifiche fino ad essere considerato fra i più belli della Campania e del mondo . Ecco la classifica del Sole 24 Ore

Camminare a passo veloce è risaputo fa bene al cuore. Una mezz’ora al giorno è sufficiente per ottenere benefici contro ipertensione, sovrappeso, diabete, stress. Quale occasione migliore per farsi più bene insieme nel giorno degli innamorati? Ecco alcuni itinerari da fare con l’amata/o a San Valentino.

1- Strada Romantica delle Langhe

Il percorso si sviluppa tra le province di Cuneo e Asti su 130 km e prevede 11 tappe con molti punti panoramici: Vezza d’Alba, Magliano Alfieri ,Neive (tra i borghi più belli d’Italia con i suoi preziosi vigneti e vini), Treiso, Trezzo Tinella, Benevello, Sinio, Cissone, Murazzano, Mombarcaro e infine Camerana.

2 – Le Cinque Terre, senza via dell’Amore

Il sentiero più famoso la Via dell’Amore è purtroppo chiuso al transito a causa del pericolo frane, ma all’interno del Parco delle Cinque Terre sono disponibili più di 100 km di passeggiate con vari gradi di difficoltà, altrettanto belli.

3 -Sul lago di Garda tra i cuori

Lake Garda in Love è l’evento dedicato a tutte le coppie di innamorati che desiderano festeggiare il loro amore sulla sponda veronese del lago di Garda. Sabato 10 e domenica 11 febbraio 2018 il percorso pedonale sul lungolago che collega Bardolino a Garda e viceversa, verrà trasformato in una “Passeggiata d’amore” con cuori e poesie che accompagneranno gli innamorati lungo il percorso.

4- Val d’Orcia con sosta sotto le stelle

La Val d’Orcia iscritta nei siti UNESCO come paesaggio culturale dal 2004 offre diversi itinerari con soste in borghi romantici come Bagno Vignoni. Qui l’offerta per una sosta per una cena sotto le stelle e un bagno in acqua termale non manca.

5- Il sentiero più amato in Costiera Amalfitana

Il Sentiero dei Limoni in Costiera Amalfitana , inserito dal National Geographic tra le 50 strade più belle del mondo, tra i paesi Maiori e Minori, è una delle passeggiate che offre panorami mozzafiato in uno dei luoghi più romantici del mondo. La Costiera è infatti tra le mete più ambite al mondo per trascorre la luna di miele e recentemente è stata inserita dall’Independent al primo posto nella classifica dei cinque luoghi ideali per trascorrere una vacanza con il proprio partner.

6 -Incursione in Slovenia l’unico Paese che contiene la parola LOVE

Un’intera sezione del portale del Paese è dedicato ai luoghi del cuore del paesaggio sloveno. Ma forse non tutti sanno che qui la festa degli innamorati si festeggia due volte, la prima in febbraio e la seconda a marzo a San Gregorio , quando secondo la tradizione gli uccellini si accoppiano. Un’occasione in più per esplorare il territorio ricco di patrimonio naturale, riconosciuto dall’Unesco, come ad esempio le antiche foreste di faggio nelle due riserve di Pragozd Krokar e Snežnik-Ždrolce.