Sentiero degli Dei, visitatori noncuranti del divieto e non preparati adeguatamente: 2000 persone nel weekend. Tragedia annunciata?

Oltre duemila persone hanno fatto visita al Sentiero degli Dei in questo soleggiato weekend i aprile. Il tragitto unico al mondo che tocca i comuni di Agerola, Praiano e Positano, e dal quale è possibile ammirare una vista fantastica, è ancora interdetto in alcune aree. Una situazione che PositanoNews ha spesso denunciato nel corso degli ultimi mesi e che ancora non trova soluzione.

Solo dieci giorni fa c’è stato un sopralluogo sul posto al quale hanno partecipato il presidente e il direttore amministrativo dell’Ente Parco Regionale dei Monti Lattari insieme al Genio Civile di Salerno e il sindaco di Positano Michele De Lucia e i rappresentati dell’amministrazione con Antonio Palumbo e dell’ufficio tecnico con Paolo d’ Elia.

Durante lo stesso è stata programmata la progettazione per la ricostruzione dei muri a secco crollati a causa dell’alluvione dello scorso mese di novembre. E’ stato analizzato lo stato dei luoghi e concordati i lavori da effettuare per la messa in sicurezza di quello che è uno dei più bei sentieri del mondo, percorso ogni giorno da decine di turisti ed amanti delle escursioni.

Fino ad oggi, però, ancora nulla. La situazione è assolutamente preoccupante: i turisti, i visitatori, non si curano affatto dei divieti e attraversano il tratto interdetto, anche senza guide. Attraversano un tratto che ha spesso, negli anni, visto feriti e anche morti, il tutto a loro rischio e pericolo visto che non ci sarebbe responsabilità altrui. E spesso ci troviamo a dover parlare di soccorsi intervenuti per qualche spericolato che attraversa il tratto in questione, non rispettando le regole, e soprattutto senza l’adeguato abbigliamento. Ed in tutto questo l’associazione del parco dei Monti Lattari cosa fa?